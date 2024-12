Rodzina Clarke urządza się w nowym domu. "Świetnie nam się mieszka"

"Nie mamy kuchni na wymiar ani pasujących do siebie mebli – każdy jest z innej parafii, sztućce zebrane z różnych miejsc. Mamy coś, co jest bezcenne – mamy siebie, naszą rodzinę i to miejsce, które zaczyna być domem. Czasem trzeba coś stracić, by zyskać coś o wiele cenniejszego – czas, by po prostu być razem" – napisała ostatnio mama pięcioraczków na Instagramie.