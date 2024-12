Fanka wysłała jej paczkę. Matka pięcioraczków pokazała zawartość

Rodzina Clarke w Tajlandii czuje się już jak w domu. Okazuje się jednak, że Dominika tęskni za pewnymi rzeczami, których w nowym miejscu zamieszkania nie może dostać. Na szczęście może liczyć na znajomych, którzy, co widać po paczce, dobrze wiedzą, czego potrzebuje.

Mama pięcioraczków z Horyńca postanowiła przyznać, że nie w Tajlandii, a przynajmniej w miejscu, gdzie mieszka, nie może dostać wszystkiego, czego by chciała.

Dominika Clarke, uśmiechając się do kamery, otworzyła paczkę, z której wyciągnęła dwa pudełka Rafaello, trzy opakowania witaminy D dla dorosłych oraz całą siatkę witaminy D3 dla dzieci w kropelkach. Przy okazji powiedziała o czymś, co może wydać się dość zaskakujące.

Nie jest to jednak jedyna paczka, jaką dostała rodzina. Na innym nagraniu Dominika pokazała, co znalazła w podarunku od fanki.

"Tak, to hostel". Rodzina pięcioraczków już po przeprowadzce

"Tak, to hostel". Rodzina pięcioraczków już po przeprowadzce

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!