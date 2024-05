Mama pięcioraczków z Horyńca pokazała nowy filmik. W ich domu pojawił się ogromny gad

Dominika Clarke prężnie rozwija swoje konta w mediach społecznościowych. To właśnie dzięki nim jest w stałym kontakcie z osobami, które są zainteresowane życiem jej trzynastoosobowej rodziny. Na Instagramie kobiety pojawił się filmik, który przeraził internautów.

Życie w egzotycznych krajach ma wiele plusów, ale również minusów. W końcu nie bez powodu mówi się, że "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma". Przekonała się o tym rodzina Clarke'ów, która niedawno przeprowadziła się do Tajlandii.

Jedno z nagrań, które pojawiły się na jej profilu na Instagramie, wzbudziło ogromne emocje wśród jej fanów. Okazało się, że w domu państwa Clarke pojawiła się ogromnych rozmiarów jaszczurka. Sytuacja wydawała się poważna, ze względu na to, że zwierzę zmierzało wprost na jedno z dzieci.

Dominika Clarke jakiś czas temu poinformowała, że wkrótce wspólnie z bliskimi zamierzają wyprowadzić się do Tajlandii. Podróż trwała dwa dni, dlatego wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!