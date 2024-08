Rodzina pięcioraczków przeprowadza się. Pokazali dom. Luksusowo?

– Nastał ten dzień, godzina zero, wszystko do ogarnięcia, musimy się przeprowadzić na 30 dni. Mąż się cały stresuje, bo już nie wie, od czego zacząć – powiedziała mama pięcioraczków z Horyńca na najnowszym nagraniu na Instagramie.

Dowiadujemy się również, że rodzina znalazła nowe lokum na tym samym osiedlu, dosłownie 300 metrów dalej. Dominika i Vince Clarke zdecydowali się na taki krok, mimo iż niedawno stracili swoje główne źródło dochodu i rozważali nawet powrót do Polski.

Tymczasem na nagraniu opublikowanym w sieci pochwalili się nowym domem. W środku widać duży salon z kuchnią i stołem jadalnym, kilka sypialni, dwie łazienki . Dodajmy do tego wielki taras z egzotycznymi roślinami i basenem . Można pozazdrościć? Mama pięcioraczków wyznała niegdyś, że utrzymanie trzynastoosobowej rodziny w Tajlandii kosztuje 40 tys. zł miesięcznie.

