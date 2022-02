Rok temu odszedł. Anna Kalczyńska nadal go wspomina

"Harry na pewno by chciał, aby tę pustkę wypełnić, tak uważam. Decydując się na zwierzaczka, musimy się z tą pustką liczyć. Jako właściciel kociaków i psów też przez to przechodziłem, ale trauma nie może trwać i trwać… Po prostu trzeba zauważyć w obecnym zwierzaku poprzednika" - wyjaśnia kolejny. "Naprawdę warto adoptować kolejnego pieska! Radość jest wielka. Wiem to z autopsji!" - podsumowuje inny.