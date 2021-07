Roksana Węgiel przeszła spektakularną metamorfozę. Jest nie do poznania

Ponieważ jest na świeczniku bywa też obiektem krytyki oraz hejtu. W wywiadzie udzielonym w maju tego roku gwiazda mówiła, że trudno było jej sobie z tym poradzić. "Był taki moment, w którym poczułam, że już nie daję rady. Wokół słyszałam tylko nierealne do spełnienia oczekiwania, dostawałam kolejne zlecenia. Serio, mam poczucie, że niejedna dorosła osoba już by tego nie pociągnęła. Pracowałam bardzo dużo. Przecież nie jestem robotem. Na szczęście rodzice byli przy mnie i widzieli, co się ze mną dzieje. Oni zawsze mnie wspierają" – mówiła Węgiel.