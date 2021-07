Roksana Węgiel zaskoczyła fanów. "Przed chwilą byłaś taka mała"

Roksana Węgiel rozpoczęła swoją karierę jesienią 2017 roku. To wtedy wzięła udział w "przesłuchaniach w ciemno" w programie "The Voice Kids". Trafiła do drużyny Edyty Górniak, przechodziła do kolejnych etapów, a następnie zajęła pierwsze miejsce w finale. Podpisała kontrakt z Universal Music Polska i była naszą reprezentantką w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, gdzie wykonała piosenkę "Anyone I Want to Be".