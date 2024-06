"Rolnicy. Podlasie". Mówi o początkach żony na gospodarstwie. Przypomniał incydent z krową

Jedną z par, która występuje we wspomnianym programie, są Łukasz i Justyna, którzy wspólnie prowadzą hodowlę bydła. W najnowszym wywiadzie dla Party.pl para ujawniła, jak wyglądały ich początki znajomości. Rolnik opowiedział m.in. o dość nieprzyjemnej sytuacji, jaką przeżyła jego wybranka.

Dziennikarka zapytała Łukasza, jak ocenia pierwsze dni Justyny na gospodarstwie. Mężczyzna wspomniał, że nie naciskał na partnerkę, by ta koniecznie pomagała mu w pracy i chciał, by to ona zdecydowała, czy połączy obowiązki zawodowe z pracami na gospodarstwie. Pozytywnie ocenił jednak jej zaangażowanie.