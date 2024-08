Fundacja zaatakowała rolniczkę z Podlasia. "Beztroskie podejście"

Emilia Korolczuk zdobyła tysiące wiernych fanów dzięki udziałowi w produkcji Fokus TV "Rolnicy Podlasie". 37-letnia rolniczka to właścicielka Rancza Laszki. Oprócz prowadzenia gospodarstwa, działa również prężnie w mediach społecznościowych.

To właśnie za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku Korolczuk ujawniła, że jedna z fundacji oskarża ją o złe traktowanie zwierząt.

Na profilu Fundacja Złap Dom pojawił się wpis dotyczący Emilii Korolczuk. Rolniczka została wywołana do tablicy ze względu na ropomacicze jej suczki. Zarzucono 37-latce beztroskie podejście do zwierzęcia.

O co tak naprawdę chodzi? W komentarzu pod wpisem rolniczki ktoś zapytał o stan zdrowia suczki. Okazało się, że pies wcześniej suczka nie mogła przejść operacji ze względu na cieczkę. Jedna z internautek napisała, że w trosce o zdrowie psa, sterylizację warto było wykonać znacznie wcześniej. To spowodowało, że fundacja postanowiła opisać sytuacje na swoim profilu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!