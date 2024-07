Rolniczka mówi o przyjaźniach w programie. "Nie dane nam było"

Justyna i Łukasz Maciorowscy to rolnicy z Ciemnoszyj, którzy biorą udział w popularnym programie "Rolnicy. Podlasie". Produkcja Fokus TV od lat cieszy się dużą oglądalnością, a dzięki temu formatowi telewidzowie mogą dowiedzieć się, jak wygląda codzienność osób żyjących z hodowli zwierząt i uprawy pól.

Justyna i Łukasz wspomnieli również, jak wyglądały ich początki w programie "Rolnicy. Podlasie". Okazuje się, że to Justyna przekonała męża, aby spróbowali swoich sił w telewizji.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!