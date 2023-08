Rolniczka włożyła najmodniejsze buty. Płaskie sandałki to już przeżytek?

Letnią sukienkę schowała do szafy, zamiast niej sięgnęła po luźne spodnie z szerokimi nogawkami i żakiet z ozdobnymi guzikami, który może być modną alternatywą dla jeansowej kurtki. Pod żakiet rolniczka włożyła krótki top w białym kolorze. Widać, że Małgorzata Borysewicz śledzi trendy. Crop top to jeden z najmodniejszych elementów garderoby w tym sezonie. Fashionistki (i nie tylko) noszą go na okrągło.