Romans Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego trwał blisko siedem lat. Nie przetrwał próby czasu

Artystka i aktor kłócili się także o miejsce zamieszkania. Ona marzyła, żeby wrócić do Warszawy, on wolał mieszkać w Krakowie. Wieść o drugiej ciąży wszystko pogorszyła. Rodowicz sama podjęła decyzję o przeprowadzce do stolicy. Jasiński początkowo ją odwiedzał, ale z czasem widywali się coraz rzadziej. Po siedmiu latach związku doszło w końcu do rozstania. Oboje ułożyli sobie życie u boku innych osób. Pozostali przyjaciółmi.