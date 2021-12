Gabriela Doba: Wciąż czuję obecność męża

Pierwszej wyprawie oceanicznej byłam bardzo przeciwna. Uważałam, że jest ona tak trudna i tak niebezpieczna, że może spotkać Olka mnóstwo problemów. Byłam pełna obaw, czy ta wyprawa zakończy się sukcesem i robiłam wszystko, żeby go od tego pomysłu odwieść. Wcześniej przez długi czas pływaliśmy razem, potem z synami – latem co weekend. Olek uważał Drawę za najpiękniejszą rzekę w Polsce. To wszystko było jednak dla niego za mało (śmiech). My kończyliśmy spływ, a on płynął dalej. Bywało, że planowaliśmy spływ, a Olek wyruszał dwa dni wcześniej, żeby spłynąć inną rzeką, po czym do nas dołączał. W latach 80. można było kajak przewozić pociągiem, więc Olek zrobił sobie wózek kajakowy i jechał z nim na drugi koniec Polski. To była jego pasja. A ja mu na to pozwalałam (śmiech). To było dla mnie naturalne.