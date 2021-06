Romans męża Salmy Hayek kosztował go fortunę. Nie zniszczył ich małżeństwa

30 czerwca 2011 r. do nowojorskiego sądu trafił pozew, w którym modelka ujawniła nazwisko ojca małego Augustina. Domagała się 46 tys. dolarów miesięcznie na utrzymanie dziecka. Kiedy prawnicy obu stron nie mogli dojść do porozumienia w kwestiach finansowych, rozpoczęło się publiczne pranie brudów. Modelka zarzuciła ojcu dziecka, że namawiał ją do aborcji. Prawnicy miliardera argumentowali, że pieniądze, które chce otrzymać będą przeznaczone na jej zachcianki.