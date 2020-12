Rosja: Matka głodziła córkę. Oczekuje na wyrok w areszcie domowym

Koszmar w rosyjskim mieszkaniu

Przed samym rozwiązaniem ciężarna wysłała 12-letniego syna i 3-letnią córkę do babci. Kiedy dzieci wróciły domu, ich matka stwierdziła, że niemowlę jest jej koleżanki i na pewien czas musi się nim zaopiekować. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego nikt nie zauważył ciąży, a w późniejszym czasie także dziecka. O wszystkim zadecydował przypadek.

W październiku z niespodziewaną wizytą wpadły do Julii jej koleżanki. Kobiety wspólnie spędzały wieczór, gdy do ich uszu zaczęły dobiegać niepokojące dźwięki. Znajome szybko zorientowały się, że to dogłosy kwilenia małego dziecka, ale gospodyni próbowała całą sytuację zbagatelizować. Na szczęście kobiety nie dały się zwieść i już po chwili odnalazły ukryte w szafie dziecko. Zawiadomiły odpowiednie służby, a te zaczęły szybko działać.