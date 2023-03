Rosjanie masowo pobierają krew Ukraińców. Oto ich cel

Miesiąc później Denisowa również donosiła o "przymusowej akcji krwiodawstwa" na Krymie. "By napełnić bank krwi, okupacyjne władze żądają od przedsiębiorców, by oddelegowywali pracowników do punktów oddawania krwi. Dawcą może być każdy - żadna dokumentacja medyczna nie jest wymagana, nie prowadzone są badania" - pisze rzeczniczka. "By nie stracić pracy, ludzie są zmuszeni do tego, by stawać się dawcami" - podkreśliła.