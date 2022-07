"Rosjanie zabijają ludzi według listy". Wstrząsająca relacja Ukrainki z Chersonia

Wspomina także moment, w którym Rosjanie wkroczyli do miasta. Chowała się w domu i nasłuchiwała trwających kilka dni walk. "Chłopcy z obrony terytorialnej próbowali nas bronić, ale Rosjan ciągle przybywało" - przekazała. Z domu wychodziła tylko po jedzenie. Na początku bardzo rzadko widywała okupantów na ulicach miasta. To się jednak zmieniło. "Teraz są wszędzie, na każdym kroku – najtrudniejsze jest to, że ciągle widzę ich twarze, ale nie mogę nic zrobić" - dodaje.