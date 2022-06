Mieszkańcy Mariupola głodują. Zdjęcie 71-letniego Ukraińca poruszyło internautów

Zdjęcie, które poruszyło internautów

W Mariupolu mieszkają nadal starsze osoby. Jak podaje portal Ukraine.ua, nie są one w stanie zapewnić sobie zaopatrzenia i potrzebują pomocy. Media opublikowały na instagramowym koncie zdjęcie, na którym widać dwie ręce. Jedna należy do Marii. Druga do jej 71-letniego wujka, któremu udało się niedawno opuścić miasto.