Rosjanie zabili jej całą rodzinę. Dziś sama chwyciła za broń

Wstąpiła tam do Sił Zbrojnych, gdzie została wcielona do jednej z górskich brygad szturmowych. Tam zajmuje się przede wszystkim pomocą rannym jako sanitariuszka. Kobieta podkreśla, że znalazła w wojsku nową rodzinę, a jej przyjaciele z armii wspierają ją na co dzień. "Mogę pomóc uratować komuś życie. I czyjeś dzieci będą się uśmiechać. Może to samolubne, bo to jest swego rodzaju próba ratowania siebie, odnalezienia celu życia, ale czuję, że powinnam tam być" – cytuje ją RBC-Ukraine.