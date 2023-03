Ujawnili wstrząsające wideo. Rosjanin nie miał dla nich litości

Waleria opatrywała męża, gdy nad jej głową pojawił się dron z przyczepionym napisem "idź za mną". W ten sposób ukraińscy żołnierze pomogli Walerii w ucieczce z pola walki. Ranny Andrij pozostał przy pojeździe, do którego po chwili dotarli Rosjanie. Wrzucili poszkodowanego do rowu, pozostawiając go na pewną śmierć. Toczące się w pobliżu walki uniemożliwiały ewakuację rannego.