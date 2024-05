Rośnie na łąkach. Kontakt z nim jest niebezpieczny

Posiadają drobne żółte kwiaty, dość mocno rozgałęzione łodygi, i mogą osiągnąć wysokość do 120 cm. Kwitnie od początku czerwca do praktycznie ostatnich dni sierpnia. Niech jednak nie zmyli nas jego piękny wygląd. Starzec jakubek może być niebezpieczny zarówno dla nas, jak i czworonożnych pupili.

Co ciekawe, w przeszłości ta polna roślina była uważana za leczniczą! Twierdzono, że pomaga przy schorzeniach wątroby. Jednak obecnie wiadomo, że kontakt ze starcem jakubkiem może mieć przykre konsekwencje.

Jeszcze w latach 80. XX wieku, zielarze chętnie dodawali starca jakubka do prozdrowotnych nalewek, które miały posiadać właściwości moczopędne i rozkurczowe, obniżające ciśnienie krwi, oraz wspierające czynność wątroby.

Dziś Lasy Państwowe podkreślają, że ekstrakt z kwiatów oraz liście zaleca się jedynie do krótkotrwałych kuracji. Zastrzegają jednak, że jakubka muszą unikać kobiety w ciąży oraz te karmiące piersią.

Co więcej, kontakt ze starcem jakubkiem może być śmiertelny dla naszych czworonożnych pupili. Z tego też względu w trakcie spacerów uważnie obserwujmy, w jakie miejsca zagląda nasz pies. Wyczuleni na roślinę powinni być również właściciele kotów, kuców oraz koni.

