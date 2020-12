Rosyjska modelka aresztowana. Gwiazda "Vogue" oskarżona o zabójstwo męża

Lilia Sudakova zabiła w samoobronie?

Lilia Sudakova wielokrotnie pojawiała się na okładkach magazynu "Vogue" w edycji rosyjskiej, włoskiej, chińskiej czy japońskiej. Często także promowała rodzime marki odzieżowe, przez co we własnym kraju uchodziła za prawdziwą gwiazdę. Niestety dobrze rozwijającą się karierę przerwała tragiczna w skutkach sprzeczka z mężem.

Trudny przypadek rosyjskiej modelki

Podejrzana o zabójstwo męża modelka cały czas utrzymuje, że działała w szale zazdrości. Podała także kolejne dowody świadczące o tym, że Popov znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Zgodnie z jej relacją, tamtego wieczoru jej mąż przyjechał kompletnie pijany do mieszkania z poznaną tego dnia kobietą i kazał swojej żonie podać im kolację. Kobieta poszła do kuchni, a niedługo później dołączył do niej mąż, który zaczął się awanturować. Sudakova trzymała w ręce nóż kuchenny i wbiła go w serce mężczyzny.