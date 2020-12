Katarzyna Sokołowska rzadko pokazuje ukochanego. Zrobiła wyjątek

Katarzyna Sokołowska znana reżyserka pokazów mody oraz jurorka programu "Top model" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje efekty sesji zdjęciowych, kulisy swojej pracy lub backstage telewizyjnego show. Gwiazda rzadko jednak chwali się swoją prywatnością. To sfera życia, którą woli zostawić dla siebie. Tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Opublikowała serię romantycznych zdjęć z ukochanym.

Katarzyna Sokołowska pokazała partnera

Sokołowska od ponad trzech lat jest szczęśliwie zakochana. Jej ukochany Artur Kozieja to znany biznesmen, inwestor i członek Polskiej Rady Biznesu. Katarzyna i Artur są zgraną, szczęśliwą, lecz skrytą parą. Trzymają się z dala od show-biznesowych imprez, a na czerwonych dywanach pokazują się wspólnie tylko przy okazji wydarzeń charytatywnych.

Dyrektorka pokazów mody zanim poznała swojego obecnego partnera, przez dziewięć lat była sama. Jak podkreślała w wielu wywiadach, wcale nie potrzebowała miłości do pełni szczęścia, bo jako kobieta sukcesu skupiała się na pracy i rozwoju osobistym. Miłość w jej życiu przyszła niespodziewanie, a przyczyniła się do tego... swatka! Okazuje się, że Kozieja był na tyle zdeterminowany, by poznać Sokołowską, że uknuł całą intrygę.