Dorota Gardias w niecodziennej fryzurze. Pogodynka pokazała się w burzy loków

W ostatnim czasie Dorota Gardias przeszła koronawirusa, który bardzo źle wpłynął na jej stan zdrowia, przez co ostatecznie trafiła do szpitala. Prezenterka podzieliła się swoim doświadczeniem w walce z chorobą, aby przestrzec innych przed ciężkim zakażeniem. Teraz Gardias wróciła do pracy i wygląda na to, że coraz lepiej się czuje.