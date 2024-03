"Szturmem przejmują miasto". Mówi, co Rosjanie wyprawiają w Dubaju

"Okazuje się, że oligarchia rosyjska opuściła tereny szwajcarskie i ku radości ZEA, przenieśli swoje »interesująco« zdobyte majątki i firmy, głównie związane z ropą, do Dubaju. Można spokojnie stwierdzić, że szturmem przejmują to miasto" - zauważyła Biedrzyńska. "Rosyjskie tsunami w tym roku" - podsumowała, stwierdzając, że zjawisko to znacznie przybrało no silę.