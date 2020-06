Równowaga PEH. Spraw, aby twoje włosy były piękne i zdrowe

Równowaga PEH to sposób dbania o włosy za pomocą określonych składników, zawartych zarówno w produktach do pielęgnacji, jak i naturalnych, które mamy w domu. PEH to skrót, który oznacza proteiny, emolienty i humerkanty. Aby uzyskać równowagę PEH, trzeba ich używać jednocześnie, nie koniecznie w tych samych ilościach.