Rozbite jajko na masce? Pod żadnym pozorem nie wysiadaj

Często w pośpiechu wsiadamy do zaparkowanego na ogólnodostępnych parkingu samochodu. Większości z nas nawet nie przychodzi do głowy, by wcześniej dokładnie go obejrzeć. Kiedy już jednak znajdziemy się za kierownicą, zapniemy pasy i już chcemy odjeżdżać, naszym oczom niespodziewanie ukazuje się rozbite na masce jajko.