Wraca dawna metoda oszustów. "Cudem udało mi się wyjść z tego cało"

"Na babcię", "na wnuczka", "na policjanta", a także "na perfumy". Oszuści stosują najróżniejsze metody, które - niestety, wciąż działają. Mimo ostrzeżeń, wiele osób nabiera się na ich sztuczki, które mogą doprowadzić do prawdziwej tragedii. Tej uniknęła na szczęście pani Iwona z Bielska-Białej, która razem z mężem prowadzi sklep z antykami.

Chwilę później do sklepu wszedł 30-latek w białej koszulce i jasnej czapce z daszkiem.

Mężczyzna nie dawał za wygraną. Rozsiadł się na fotelu w sklepie i wyjął perfumy. Mimo odmowy pani Iwony, przyłożył je jej do nosa, by je powąchała. Szybko poczuła zawroty głowy.

Mając przy sobie telefon, zadzwoniła do pierwszej osoby z kontaktów, którą był jej mąż. Poinformowała go o całej sytuacji. Mężczyzna zdążył uciec ze sklepu. Ona natomiast wyszła i dzięki instrukcjom od męża dotarła do sąsiadki, u której usiadła i ochłonęła.