Była żona Johnny'ego Deppa zabrała głos. Kim jest Lori Anne?

Johnny jest "wrażliwą osobą"

Johnny'ego i Lori połączyła miłość… do muzyki. Poznali się, gdy gwiazdor był wokalistką w zespole "The Kids". Lori z kolei była siostrą basisty. Młodzi szybko postanowili się pobrać, ona miała 25 lat, a jej ukochany zaledwie 20. Małżeństwo miało wielkie muzyczne plany, dlatego wcześnie zdecydowało się na przeprowadzkę do Los Angeles. Niestety, okazało się, że Lori cierpi na częściową głuchotę, dlatego zamiast producentką muzyczną, została makijażystką na planach filmowych. Szybko wkręciła partnera w filmowy świat. Kariera charyzmatycznego aktora zaczęła nabierać rozpędu, za to związek powoli odchodził do przeszłości.