Rozłóż w domu. Myszy nawet się nie zbliżą

Myszy kochają resztki jedzenia, którymi się zajadają. Właśnie dlatego to niezwykle ważne, by zadbać o regularne porządki w domu. Myszy mogą dostać się do niego m.in. poprzez źle uszczelnione szczeliny w elewacji, oknem, a nawet drzwiami. Doskonale wspinają się po chropowatych powierzchniach dlatego wysokość to również dla nich żaden problem.