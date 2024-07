Rozmiarówka sieciówki rozszyfrowana. Klientka ujawniła sekret symboli na metkach

Wybranie właściwego rozmiaru w sklepie odzieżowym często staje się niełatwym zadaniem. Nieraz okazuje się, że w jednym sklepie świetnie leży na nas rozmiar 38, a w innym już 42. Ale dlaczego zdarza się, że nawet w ramach jednego sklepu nie możemy ustalić odpowiedniego rozmiaru? Jest na to pewne wyjaśnienie.

Jedna z klientek Zary odkryła, że kluczem do znalezienia właściwego rozmiaru może być symbol na metce. Według niej, kwadrat oznacza rozmiar standardowy, kółko wskazuje na rozmiar zawyżony, a trójkąt – zaniżony.

Pracownicy Zary, aktywni w komentarzach, wyjaśnili, że symbole te wskazują na różne działy sklepu – basic, woman oraz TRF, czyli kolekcję młodzieżową . Potwierdziła to również stylistka Trinny Woodall. Można więc łatwo stwierdzić, że odzież młodzieżowa będzie nieco mniejsza niż ta z działu kobiecego, dlatego rozmiarówka TRF może być uważana za zaniżoną, a kobieca za zawyżoną.

- Dla mnie to cenna wiedza, bo te symbole rzeczywiście wskazują na działy woman, basic i TRF, ale także na odpowiednie rozmiary. Teraz będę zwracać na nie większą uwagę i wybierać ubrania inaczej – oznajmiła.

– Jestem psychoterapeutką i często spotykam dziewczyny, które uważają, że są za grube (nie chodzi tu o anoreksję czy bulimię, gdzie percepcja ciała jest zaburzona). Kiedy taka dziewczyna nie mieści się w rozmiar 42, może to ją zniechęcić do jedzenia. To koszmar – napisała jedna z internautek.