Pierwszy taki proces w Ukrainie. Rosyjski żołnierz oskarżony o morderstwo i gwałt

Ukraina będzie go sądzić za morderstwo i gwałt

Mężczyzna pojawił się 9 marca we wsi Bohdaniwka na północny wschód od Kijowa. Wraz z drugim żołnierzem włamali się do domu niejakiego Oleksija i zastrzelili go. Następnie jego żonie, 33-letniej Natalii, kazali uciszyć płaczącego syna i na jego oczach wielokrotnie ją zgwałcili, cały czas mierząc do niej z pistoletu. Akta sądowe mówią, że mężczyźni wrócili jeszcze do kobiety dwukrotnie tego dnia.