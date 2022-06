Wróciła do Ukrainy. Mówi, jak wygląda tam życie

Z Michaliną Nesterenko rozmawiałyśmy na początku kwietnia. Była bohaterką reportażu "Ona Polka, on Ukrainiec. Wojna wywróciła ich życie do góry nogami". Teraz znów do siebie dzwonimy. Mówimy sobie na "Pani", bo przecież to wywiad, lecz rozmawiamy jak dobre znajome. O tym, co słychać, co się zmieniło od początku wojny, o emocjach i nadziejach. Michalina jest Polką, żoną Ukraińca, Andriya, o którym często mówi po prostu Andrzej, matką dwóch synów: 6-letniego Juliana i 2-letniego Tymoteusza.