Znak, że pluskwy są w domu. Tak je rozpoznasz

Pluskwy to małe, ale uciążliwe stworzenia, które mogą w skuteczny sposób uprzykrzyć życie domownikom. Są najaktywniejsze nocą, co sprawia, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności. W ciągu dnia skrzętnie skrywają się w szczelinach łóżka, w szparach mebli, podłóg czy ścian a nawet na zasłonach. Warto zorientować się, jak je rozpoznać i jak z nimi zwalczyć.

Chociaż czasami trudno dostrzec je gołym okiem, jest kilka sygnałów, które pomogą dowiedzieć się, czy grasują w naszym domu. Jednym z nich jest charakterystyczny zapach. Co jeszcze?

Tak rozpoznasz pluskwy. Zwróć uwagę na kilka szczegółów

Pluskwy (Cimex lectularius) należą do rodziny pluskwiaków. Osiągają od 4 do 6 mm długości. Ich kształt przypomina owalną kroplę. Rozmnażają się w zastraszająco szybkim tempie. Samica jest w stanie złożyć od 200 do 250 jaj, które osiągają dojrzałość już po miesiącu.

Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Ich ukąszenie często powodują swędzenie i zaczerwienienia skóry, ale nie zawsze jest widoczne od razu. W skrajnych przypadkach pogryzienie przez pluskwy może wywołać nawet reakcję alergiczną. Dlatego tak ważna jest czujność – regularnie kontroluj swoją sypialnię. Im wcześniej zauważysz problem, tym łatwiej będzie go rozwiązać.

Zwracaj uwagę na charakterystyczne znaki – ciemne plamki odchodów pluskiew na pościeli, materacu czy stelażu łóżka potwierdzają ich obecność. Kolejnym dowodem na występowanie insektów jest nieprzyjemny zapach unoszący się w pomieszczeniu. Przypomina woń gnijących malin lub intensywny, słodkawy zapach kolendry siewnej. W zależności od ilości pluskiew może być słabo bądź mocno wyczuwalny.

Jak pozbyć się pluskiew z domu?

Zwalczanie tych krwiożerczych szkodników wymaga dokładności. Jeśli nie jesteś przekonany czy masz pluskwy, możesz działać zapobiegawczo. W pierwszym kroku dokładnie posprzątaj sypialnię. Odkurz wszystkie zakamarki, szczególnie te, w których owady najczęściej mogą się ukrywać. Po wysprzątaniu pomieszczenia wypierz całą pościel, narzuty, koce, zasłony, firanki oraz piżamy w wysokiej temperaturze.

Jeśli masz pewność, że pluskwy znalazły schronienie w twoim domu i zaczęły się mnożyć musisz odpowiednio zareagować. Te owady są bardzo trudne do wytępienia. Niektórzy twierdzą, że pomocna w ich zwalczaniu może być ziemia okrzemkowa. Ta w czystej postaci jest połączeniem cząsteczek dwutlenku krzemu, które tworzą niewielkie płytki, posiadające ostre krawędzie. Dzięki temu przyczepiają się do pluskiew, przenikają do wnętrza ich egzoszkieletu i tym samym doprowadzają do śmierci pasożyta.

W przypadku prawdziwej inwazji pluskiew warto rozważyć zastosowanie środków chemicznych. Jednak najskuteczniejszą opcją będzie wezwanie profesjonalnej firmy zajmującej się dezynsekcją, która fachowo pozbędzie się nieproszonych gości.

