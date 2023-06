Rozpuść w wodzie i podlej. Łodygi będą uginać się od kwiatów

Czerwiec to miesiąc, w którym rozkwitają piwonie. To piękne, pachnące kwiaty, które są naprawdę proste w uprawie. Jeśli hodujesz piwonie i zależy ci na tym, żeby kwitły długo i obficie, przygotuj domowy nawóz. Jest on całkowicie naturalny, bezpieczny, ale i bardzo skuteczny. Potrzebujesz zaledwie jednego składnika, który najprawdopodobniej masz w domu. Jeśli nie, zaopatrzysz się w niego w każdym sklepie spożywczym.