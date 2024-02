Rozpuść w wodzie i zanurz biżuterię. Będzie lśniąca jak nigdy dotąd

Niewielu ludzi jest świadomych, że aspiryna, którą używamy do łagodzenia różnych bólów, może również służyć jako środek do czyszczenia biżuterii. Okazuje się, że kwas acetylosalicylowy poprawi wygląd ulubionych pierścionków wykonanych ze srebra, ale też kolczyków czy sztućców.

Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę w ciepłej wodzie , a następnie zanurzyć w niej zaśniedziałe srebro na około 60 minut. Po tym czasie należy delikatnie oczyścić biżuterię miękką szczoteczką oraz opłukać ją pod bieżącą wodą. Na końcu należy wypolerować przedmioty suchą szmatką. Przy płukaniu biżuterii warto umieścić pierścionki w np. durszlaku tak, aby drobne nie wpadły do odpływu. Oprócz tego uważaj na biżuterię, która posiada ozdobne kamienie, ponieważ istnieje ryzyko, że rozpuszczona aspiryna może je uszkodzić.

Inną metodą na wypolerowanie srebrnych przedmiotów jest wykorzystanie sody oczyszczonej . Wystarczy połączyć ją z wodą, tak aby powstała gęsta papka. Kiedy uzyskamy pożądaną konsystencję, należy nałożyć masę na zabrudzenia i pozostawić na pół godziny. Po tym czasie wypłucz sztućce lub biżuterię w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.

Sprawdzoną metodą na wypolerowanie srebrnych sztućców jest użycie folii aluminiowej. Plastikową lub szklaną miskę owiń folią aluminiową i umieść w niej brudne noże, widelce i łyżki. Sól w proporcji 1:1 rozpuść w wodzie, a następnie wlej do naczynia ze sztućcami. Poczekaj kilka godzin, opłucz przedmioty i wypoleruj miękką szmatką. Wiele gospodyń decyduje się na czyszczenie srebra za pomocą pasty do zębów. Niewielka ilość naniesiona na szczoteczkę z miękkim włosiem sprawi, że brud i osad szybko znikną. Ponownie po wypolerowaniu, należy wyczyścić produkty w czystej wodzie i wytrzeć do sucha.