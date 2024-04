Rozstali się po 20 latach. "Na ten cios Ewa zareagowała gwałtownie"

Krzysztof Kowalewski, niezapomniany pan Sułek z cyklu komediowych audycji radiowych, bohater filmów Stanisława Barei i głowa rodziny Leśniewskich zmarł 6 lutego 2021 roku. Odszedł spokojnie, we śnie. Przez ponad 20 lat związany był z Ewą Wiśniewską, którą później zostawił dla Agnieszki Suchory.

Później w ich małżeństwie nastąpił kryzys. Konflikty i nieporozumienia narastały, aż w końcu para postanowiła się rozstać. Tancerka wyjechała do Paryża, dołączając do mamy i brata.

W końcu związał się z koleżanką po fachu, Ewą Wiśniewską, z którą pracował razem w warszawskim Teatrze Kwadrat nad spektaklem "To nie była piąta, to była dziewiąta". Choć początkowo nie wróżono im długiego związku, byli ze sobą aż 21 lat.

Oboje byli pełni pasji do zawodu. Żyli w biegu, "od próby do próby, od premiery do premiery".