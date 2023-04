Rozstali się po 20 latach. O zajściu w garderobie do dziś krążą plotki

Ewa Wiśniewska - życie prywatne

Aktorka dwukrotnie wychodziła za mąż. Za Piotra Polaka wyszła w wieku 21 lat, w 1963 na świat przyszłą ich córka Grażyna, jednak związek zakończył się rozwodem. Po latach Wiśniewska przyznała w rozmowie z magazynem "Pani", że to zawód był na pierwszym miejscu. - Byłam matką, taką jak to ojcowie bywają, co to przyleci, poklepie po głowie, sprawdzi, czy wszystko dobrze i wylatuje do pracy. Matką na przychodne. Czy żałuję? Trudno dziś to powiedzieć, bo zawód jeszcze mnie nie zdradził. Zresztą czy za pasję można przepraszać? - mówiła.