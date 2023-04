Szuka partnera. Mówi wprost, ile powinien zarabiać

Po rozstaniu z ojcem Antosi, Sylwia Bomba związała się z tajemniczym mężczyzną i choć aktywnie dzieliła się swoim szczęściem z fanami, nie ujawniła personaliów ukochanego. - Pierwszy raz w życiu spotkałam takiego mężczyznę, który sprawia, że mogę się czuć spokojna, jeżeli mi się coś nie uda, to on na pewno to załatwi - chwaliła go w rozmowie z Pudelkiem, jednak i ten związek po pewnym czasie się zakończył.