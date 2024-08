Rozsyp na poduszce. W mig pozbędziesz się bakterii oraz brudu

To ważne, aby zmieniać pościel regularnie. Wiele osób zapomina jednak o tym, by prać również same poduszki. Stanowią one bowiem prawdziwe siedlisko bakterii. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, by zrobić to szybko i skutecznie.

Pranie poduszek to dla wielu osób dość żmudna i pracochłonna czynność. W końcu nie zawsze możemy wrzucić ją do pralki. Zdarza się, że musimy to zrobić ręcznie, co na samą myśl przyprawia nas o niemały zawrót głowy. Na szczęście istnieje znacznie prostszy i do tego skuteczniejszy sposób, by zadbać o jej odpowiednią czystość.

Dlaczego rzadko pierzemy poduszki?

Wielu z nas nie wyobraża sobie snu bez wygodnej poduszki, która jest jednym z najbardziej używanych przedmiotów w domu. Nasza głowa spoczywa na niej każdej nocy przez wiele godzin. Pomimo częstego zmieniania poszewek, bardzo rzadko decydujemy się na pranie samej poduszki.

Nie każdy wie, że poduszki są prawdziwym siedliskiem bakterii. Znajdziemy na niej m.in. resztki kosmetyków oraz łoju powstającego podczas snu. Jeśli nie pierzemy ich zbyt często, może prowadzić to do problemów zdrowotnych, takich jak alergie czy choroby skóry.

Skuteczny sposób na czyste poduszki

Poduszki, z którymi śpimy, pierzemy niezwykle rzadko, co może prowadzić do problemów skórnych. Na szczęście istnieje metoda czyszczenia, która nie wymaga użycia wody i może być stosowana często. Wystarczy użyć sody oczyszczonej. Najpierw należy rozsypać na nią poduszkę, wetrzeć sodę gąbką, a po 30 minutach wszystko wytrzepać. Soda pochłania wiele bakterii i wybiela materiał, co jest szczególnie skuteczne w poduszkach wypełnionych pierzem.

Wietrzenie pościeli to z kolei sprawdzony sposób na pozbycie się roztoczy. Gdy tylko pogoda na to pozwala, tego typu czynność powinna być codziennym rytuałem, zwłaszcza w domach alergików. Poszewki natomiast należy prać co najmniej raz w tygodniu, najlepiej w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Tylko w ten sposób jesteśmy bowiem w stanie pozbyć się z nich bakterii.

