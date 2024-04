Rozsyp pod cebulą i czosnkiem. Sąsiedzi pozazdroszczą ci plonów

Kuchnia pozbawiona czosnku i cebuli dla wielu jest nie do przyjęcia. Są one nie tylko zdrowe, ale również smakowite, niezależnie od tego, czy zostaną spożyte na surowo czy po obróbce cieplnej. Dlatego też rośnie liczba ogrodników-hobbystów, którzy decydują się na uprawę tych warzyw na własnych działkach.

Nawet osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z ogrodnictwem, poradzi sobie z nimi bez problemu. Wymagają one jedynie odpowiedniego rodzaju ziemi i regularnego nawadniania. Oprócz tych podstawowych czynności, warto zapewnić im dodatkowe wsparcie w postaci nawozów, co gwarantuje zdrowszy wzrost oraz obfitsze plony.

Cebulę i czosnek możemy uprawiać nawet w warunkach domowych, na balkonie lub parapecie. Kluczowe dla nich jest dostateczne nasłonecznienie, idealnie sprawdzi się więc parapet. Muszą mieć dostęp do dobrej jakości ziemi. Będą wdzięczne za glebę żyzną o zbalansowanym poziomie pH.

Przygotowanie takiego nawozu może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wysuszenie trzech skórek z bananów w piekarniku nagrzanym do 60 stopni Celsjusza przez 2-3 godziny. Następnie wysuszone skórki należy zmiażdżyć na proszek, który można następnie rozsypać wokół roślin, wymieszać z glebą i pozwolić mu stopniowo uwolnić składniki odżywcze do gleby, wspomagając wzrost roślin.