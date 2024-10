Rozsyp w kilku miejscach. Szczury nawet się nie zbliżą

Szczury nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale również przenoszą choroby i niszczą izolację oraz przewody elektryczne, co może prowadzić do pożarów. Wiele osób zwyczajnie się tych gryzoni boi. W jaki sposób pozbyć się z domu nieproszonych lokatorów? Zanim sięgniemy po trutki z supermarketów, wypróbujmy poniższe metody.

Szczury posiadają bardzo rozwinięty zmysł powonienia, co można wykorzystać do ich odstraszenia. Pomocny okaże się pieprz. Główny składnik pieprzu, piperyna, działa jak naturalny repelent. Ostry zapach pieprzu zniechęca szczury do przebywania w miejscach, gdzie jest rozsypany. Znaczenie ma szczególnie świeżo mielony pieprz, którego zapach należy regularnie odnawiać.