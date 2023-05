Rozsyp w na grządkach. Nie nadążysz ze zbieraniem plonów

Niestety, azot jest pierwiastkiem, który bardzo szybko utlenia się z gleby. Niezbędne jest więc regularne nawożenie albo stosowanie stabilnego nawozu azotowego. Nie musisz od razu kupować drogich preparatów. Skutecznym i tanim odpowiednikiem takiego nawozu jest mocznik. Zawiera on aż 46 proc. azotu w formie amidowej. Co prawda, aby zadziałał, musi przekształcić się w glebie w formę amonową, co trwa prawie miesiąc. Warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odżywi on rośliny niczym najlepszej klasy nawóz.