Wlej do pelargonii, a balkon utonie w kwiatach. Bije na głowę nawóz ze sklepu

Gotowa odżywka to bogactwo wapnia, potasu, azotu, krzemu, magnezu, soli mineralnych i żelaza, czyli wszystkiego, czego potrzebuje pelargonia do pełnego rozkwitu. Taka domowa gnojówka to esencja składników odżywczych, dlatego przed podlaniem rośliny trzeba rozcieńczyć ją wodą w proporcji 1:10.