Rozsyp na trawniku. Kluczowy zabieg w listopadzie

Zima to czas, kiedy ogród musi być odpowiednio zabezpieczony przed niskimi temperaturami. Jednym z najważniejszych kroków w przygotowaniach jest rozluźnianie i napowietrzanie gleby.

Jesienne mulczowanie jest popularne, ponieważ gleba jest jeszcze ciepła, co wspomaga szybki rozkład materiału organicznego. Gleba zatrzymuje więcej wilgoci, co jest istotne podczas suchych miesięcy zimowych, a dodatkowa warstwa mulczu chroni przed chwastami.

Przygotowując ziemię w ogródku na zimę, warto zwrócić uwagę na kilka zasad. Po pierwsze, nie powinno się mulczować w deszczowe dni, gdyż mokre ścinki mogą tworzyć zbite bryły utrudniające dostęp powietrza do gleby. Po drugie, ważne jest unikanie zbyt grubej warstwy ścinek, co może prowadzić do gnicia.