Rozwiązanie coraz bliżej. Marta Paszkin pokazała spory ciążowy brzuszek

Tej pary fanom programu "Rolnik szuka żony" raczej nie trzeba przedstawiać. W siódmej edycji produkcji TVP to właśnie Robert Bodzianny był rolnikiem i kawalerem do wzięcia, a Marta Paszkin została jego wybranką zarówno przed kamerami, jak i już poza nimi. Choć w programie nie obyło się między nimi bez wzlotów i upadków, to jednak oboje postanowili zawalczyć o tę miłość. Teraz tworzą szczęśliwą rodzinę.