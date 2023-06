Rozwiodła się po 14 latach. Nie każdy wie, kim był jej mąż

"Barwy ochronne", "Karate po polsku" czy "W labiryncie" - to tylko kilka z wielu głośnych produkcji, w których wystąpiła Dorota Kamińska. Choć wielokrotnie mówiła, że nigdy nie planowała kariery aktorskiej, decyzję na temat przyszłości zmieniła przez wpływ brata, Emiliana. "Podglądając" jego sukcesy, zdecydowała się na przystąpienie do egzaminów wstępnych na wydział aktorski PWST w Warszawie. Dostała się już za pierwszym razem.

Tak mówiono o Dorocie Kamińskiej, która szybko podbiła branżę aktorską. Już na pierwszym roku studiów zaliczyła swój debiut w "Barwach ochronnych" Krzysztofa Zanussiego, choć wymagało to zgody rektora uczelni. Chwilę później pojawiła się w "Rodzinie Połanieckich", "Karate po polsku" i "Och, Karol", co wzbudziło niemałe emocje. W dwóch ostatnich produkcjach wystąpiła bowiem nago.

