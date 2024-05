Rubik i Żebrowska są spokrewnione? Ludzie piszą o podobieństwie

Anja Rubik i Aleksandra Żebrowska to dobrze znane postaci w polskim show-biznesie. Przez lata wiele osób zauważało, że są do siebie bardzo podobne - obydwie to wysokie blondynki, które spełniają się zawodowo i nie boją się jasno wyrażać swoich opinii dot. bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.

Zarówno jedna, jak i druga zostały zapytane o pojawiające się w przestrzeni publicznej sugestie dotyczące podobieństwa. Odniosły się też do spekulacji na temat ich możliwego pokrewieństwa.

Spełnione zawodowo i prywatnie kobiety

Anja Rubik to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich modelek. Nie skupia się jedynie na pokazach mody i kolejnych sesjach, ale aktywnie działa m.in. w kwestii edukacji seksualnej polskiej młodzieży. Aktywnie zabiera też głos na temat bieżących i palących spraw dotyczących polskiego społeczeństwa.

Aleksandra Żebrowska pojawiła się w mediach jako żona Michała Żebrowskiego, jednak szybko zyskała sympatię swoją naturalnością i ogromnym dystansem do siebie. Mama czwórki dzieci regularnie pokazuje w mediach społecznościowych, że macierzyństwo to nie tylko kolorowe obrazki, za co pokochały ją setki kobiet w Polsce. Oprócz tego Żebrowska ma swój własny biznes, a także wspiera artystyczne działania swojego męża.

Co łączy Żebrowską i Rubik?

Z pewnością oprócz cech fizycznych, obie panie łączy zaangażowanie w ważne społecznie kwestie, co dodatkowo potęguje sugestie o ich możliwym pokrewieństwie. Anja Rubik w rozmowie z TVN odniosła się do pojawiających się plotek.

Przyznała, że w rozmowie z Żebrowską nie zauważyła podobieństwa, jednak dostrzegła je na jednym ze zdjęć, na którym wyglądają jak siostry. - Jesteśmy blondynkami, mamy podobną budowę twarzy, jesteśmy w podobnym wieku. To bardzo miła dziewczyna - komplementowała żonę aktora.

Także Żebrowska została zapytana o to, co łączy ją z modelką. - To jest ogromny komplement, jeśli ktoś mówi, że jestem podobna do Anji Rubik, bo to jest przepiękna dziewczyna. Natomiast chyba tylko wzrostem jestem do niej podobna. Ja się do tego nie nadaję. To trzeba umieć robić - wyznała w rozmowie z "Party".

