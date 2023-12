Rurki odeszły do lamusa? Teraz furorę robią jeansy "horseshoe"

Modelka zestawiła je z klasyczną, białą koszulą, którą urozmaiciła stylowym wiązaniem. Dodatkowo była uczestniczka "Top Model" uzupełniła swój look supermodnymi w tym sezonie mokasynami, do których dobrała długie skarpetki. Takie połączenie to prawdziwy hit wśród najpopularniejszych influencerek na świecie. Promują je m.in. Hailey Bieber i Kendall Jenner. Nic więc dziwnego, że skusiła się na nie także Karolina Pisarek.