Włożyła marynarkę zamiast sukienki. Nie ma mowy o wpadce

Karolina Pisarek pochwaliła się nowym trendem na Instagramie

Twórcy internetowi wręcz prześcigają się w tworzeniu coraz to wymyślniejszych trendów, którymi zaskoczą swoich obserwatorów. Karolina Pisarek również należy do fanek tego typu nagrań, co potwierdza jeden z jej ostatnich filmików.